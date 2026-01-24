এনসিপির নির্বাচনি থিম সং উদ্বোধন
মাদুর পেতে নির্বাচনি থিম সং উদ্বোধন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শনিবার (২৩ জানুয়ারি) রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে এ থিম সং উদ্বোধন করা হয়। থিম সং উদ্বোধন করেন এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
এসময় তিনি বলেন, যেখানে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেখান থেকেই আমরা থিম সং উদ্বোধন করতে চেয়েছি। কোনো ফাইভ স্টার হোটেলে গিয়ে এই আয়োজন করিনি।
তিনি আরও বলেন, আমরা চাই আমাদের প্রতিটি আয়োজনে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকুক। সে লক্ষ্যেই সাদামাটা পরিবেশে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে, যাতে সবাই সহজে অংশ নিতে পারেন।
আসিফ মাহমুদ বলেন, সমাজের সব স্তরের নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এমন কোনো জায়গায় অনুষ্ঠান করা হয়নি, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সীমিত। আজকের এই আয়োজনে সবার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি রয়েছে।
অনুষ্ঠানে এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মুনিরা শারমিন, জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তারিকুল ইসলামসহ দলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এফএআর/এমআইএইচএস