ছাত্র অধিকার পরিষদ

জাতীয় পার্টির প্রতি ইসির ‘সফটনেস’ দেখে আমরা অবাক 

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৫ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ছাত্র অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি নাজমুল হাসান বলেছেন, জাতীয় পার্টিকে (জাপা) নিষিদ্ধ করতে না পারার দায় অন্তর্বর্তী সরকারের আছে। পাশাপাশি দলটির প্রতি নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ‘সফটনেস’ অবাক করার মতো।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে কমিশন ভবনে ইসি সচিব আখতার আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

নাজমুল হাসান বলেন, জাতীয় পার্টি, যে দলের নেতাদের কারাগারে থাকার কথা, তারা এখন প্রকাশ্যে। তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, শেখ হাসিনার পক্ষে কথা বলছেন। আমরা ভয় পাই, আমরা আতঙ্কিত হই।

তিনি বলেন, যে জাতীয় পার্টি মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে, যে দলটি আওয়ামী লীগকে দৈত্য হতে পেছন থেকে কলকাঠি নেড়েছে, সেই জাতীয় পার্টির পক্ষে ইসির সফটনেস দেখে আমরা খুবই অবাক হয়েছি। 

তিনি আরও বলেন, আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করছি যে, নির্বাচন কমিশন ৪৫ জন ঋণখেলাপিকে বৈধতা দিয়েছে। দ্বৈত নাগরিকদের ভোট করার সুযোগ দিয়েছে। ‘দিল্লির গোলাম’ হিসেবে যারা পরিচিত সেই জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে।

আসন্ন নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে ‘অযোগ্য’ ঘোষণা করে তাদের দলের নিবন্ধন বাতিলের দাবিতে ইসিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান ছাত্র অধিকার পরিষদের এ নেতা। 

এসময় সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক সানাউল্লাহ হক বলেন, জাতীয় পার্টি ‘না’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছে। আমরা এ ব্যাপারে সরকারের কোনো ভূমিকা দেখছি না। 

