ভোটের মাধ্যমেই ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব: হাবিব

ভোটের মাধ্যমেই ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব: হাবিব
ঢাকা-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেছেন, দেশের বিরুদ্ধে আবারও নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় ভোটের বিকল্প নেই। ব্যাপক ভোটার উপস্থিতির মাধ্যমেই একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র গড়ে তোলা ও সব ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সম্ভব।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানী সবুজবাগ থানার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সিসিলি গার্মেন্টস মাঠে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
হাবিব বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় অনেক মানুষ রক্ত দিয়েছে, কেউ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে, কেউ গুম হয়েছে, কারও জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের এই আত্মত্যাগের সম্মান রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায় হলো ভোট প্রদান করা।
নিজের পরিচয় ও অবস্থান তুলে ধরে হাবিব বলেন, আমি গত ৫৩ বছর ধরে এই এলাকায় বড় হয়েছি এবং ৩৮ বছর ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। আমার বাসার ঠিকানা এখানেই। এই অলিগলিতেই আমি চলাফেরা করি। নির্বাচনের সময়ই শুধু নয়, সবসময়ই আমি এই এলাকার মানুষের সঙ্গে আছি।
এলাকার সমস্যার কথা উল্লেখ করে বিএনপির এই প্রার্থী বলেন, এলাকায় গ্যাস-সংকট রয়েছে, জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে, রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা, ভালো স্কুল ও হাসপাতালের অভাব রয়েছে। আমি নিজেও এসব সমস্যা ভোগ করি। তাই এসব সমস্যা সমাধানে আপনাদের সমর্থন চাই।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচিত হলে দলের কাছে এলাকার ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নের জন্য জোরালোভাবে কথা বলবেন এবং এলাকাবাসীর সমস্যা সমাধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবেন।
হাবিবুর রশিদ হাবিব বলেন, ‘আপনারা যদি সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করেন এবং আমাকে নির্বাচিত করেন, তাহলে আমি দলের কাছে বলতে পারবো—এই এলাকার মানুষের দাবি আগে বাস্তবায়ন করতে হবে।’
