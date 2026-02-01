কালো বডিকনে নজরকাড়া কেয়া

কালো বডিকনে নজরকাড়া কেয়া
সাড়া জাগানো ধারাবাহিকের মেহরিন চরিত্রে সবার মন জয় করেছেন কেয়া পায়েল। সাদামাটা সালোয়ার-কামিজে নরম মিষ্টি চেহারার মেহরিনকে দেখে যিনি অভ্যস্ত, তার জন্য হঠাৎই বডিকন গ্ল্যামে কেয়া পায়েলকে দেখাটা সত্যিই চমকপ্রদ।
সম্প্রতি তিনি সামাজিক মাধ্যমে তার এই ঝলমলে মুহূর্তের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন, ক্যাপশনে দিয়েছেন ‘উউপস’।
ফিফা ট্রফি ট্যুরের অংশ হিসেবে নোঙর করা এই লুকে কেয়া পায়েলকে দেখা গেছে কালো হাইনেক বডিকন ড্রেসে, যা ‘ইয়োর ডিজায়ার বাই হুমাশা’-র সিকুইন ডিটেইলের জন্য নজর কাড়ে। আলোকচিত্রী জেড এইচ জীবন তুলে ধরেছেন তার লুকের প্রতিটি দিক।
হাইনেক কাটের কালো বডিকন ড্রেসে কেয়া পায়েল ছড়াচ্ছেন ঝলকানো গ্ল্যামার। নিখুঁত ফিটিংয়ের স্ট্রেচি ফেব্রিক তার ফিগারকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়।
সবদিকের সিকুইন কাজ লুকটিকে দিয়েছে চকচকে ও বিলাসবহুল ছোঁয়া। ফুলস্লিভ লম্বা ড্রেসে লুকের আভিজাত্য বেড়েছে দ্বিগুণ।
লম্বা চেইনের কালো ব্যাগ পুরো সাজের সঙ্গে মানানসই। চার ইঞ্চির ব্লক হিলস দিয়ে লুকটিকে করেছে আরও স্টাইলিশ।
টেনে বাঁধা পনিটেইল লুকটিকে দিয়েছে ট্রেন্ডি ভিব। ছোট সাদা পাথরের দুল ছাড়া গয়নার অতিরিক্ত ব্যবহার হয়নি, মেকআপও রাখা হয়েছে মিনিমাল। ন্যুড লিপস এবং হালকা আইলাইনার-আই শ্যাডো।
এই গ্ল্যামারাস লুকে কেয়া পায়েলের ‘উউপস’ মুহূর্ত সত্যিই মুগ্ধতার।
জেএস/