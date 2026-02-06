জানালেন ইশরাক
সোমবার ধুপখোলা মাঠে জনসমাবেশ করবেন তারেক রহমান
নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে আগামী সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) পুরান ঢাকার ধুপখোলা মাঠে জনসমাবেশ করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) ঢাকা-৬ আসনে বিএনপির নির্বাচনি জনসভা থেকে এ তথ্য জানান আসনটির দলীয় প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন।
মাগরিবের নামাজ শেষে সমাবেশে উপস্থিত নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ইশরাক হোসেন বলেন, ওই দিনও (৯ ফেব্রুয়ারি) সবাইকে দলে দলে ধুপখোলা মাঠে উপস্থিত থাকতে হবে। নেতাকর্মীদের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।
সন্ধ্যা ছয়টা ২০ মিনিটে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ধুপখোলা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা পর্যায়ক্রমে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। আজকের জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর।
