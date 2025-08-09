কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে চার বাংলাদেশি গ্রেফতার
মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (কেএলআইএ) এক অভিযানে সোনা ও স্মার্টফোন চোরাচালানে জড়িত সন্দেহে চার বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) বর্ডার কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রোটেকশন এজেন্সির (একেপিএস) সহযোগিতায় বিমান নিরাপত্তার প্রাথমিক গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রোফাইলিংয়ের ভিত্তিতে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
এক বিবৃতিতে একেপিএস জানিয়েছে, অভিযানের সময় এক লাখ ৮৭ হাজার ৭৪২ রিঙ্গিত মূল্যের বিভিন্ন জিনিসপত্রও জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি সোনার গয়না, যার আনুমানিক মূল্য এক লাখ ৬০ হাজার রিঙ্গিত। এছাড়াও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১২টি স্মার্টফোন, ৫ হাজার ৪২ রিঙ্গিত নগদ অর্থ এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের পাঁচটি আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট জব্দ করা হয়।
গ্রেফতারদের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে ইস্যু করা পাসের শর্ত লঙ্ঘনের জন্য ১৯৬৩ সালের ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের ৩৯(খ) নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যজনের বিরুদ্ধে একই আইনের ধারা ৬(১)(গ) এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে।
একেপিএস জানিয়েছে, গ্রেফতারদের সেলাঙ্গর ইমিগ্রেশন বিভাগের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইনি বিধান অনুসারে মামলা পরিচালনার মাধ্যমে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করা হবে।
