কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে বাংলাদেশি ওষুধ জব্দ, আটক এক
মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে অনিবন্ধিত বাংলাদেশি ওষুধ জব্দ করেছে দেশটির বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। এসময় এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) তার লাগেজ থেকে ৮৫ হাজার রিঙ্গিত মূল্যের অনিবন্ধিত বাংলাদেশি ওষুধ জব্দ করা হয়। তবে আটক ওই বাংলাদেশির নাম-পরিচয় প্রকাশ করেনি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।
আজ শুক্রবার সান ডেইলির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশি নাগরিকের চারটি স্যুটকেস স্ক্যান করার সময় কাস্টমস কর্মকর্তারা সন্দেহজনক অনিবন্ধিত ওষুধের ছবি শনাক্ত করেন। এরপর এসব লাগেজ আরও তদন্তের জন্য মালয়েশিয়ার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থায় পাঠানো হয়।
- আরও পড়ুন
- শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা
- কুমিল্লায় কাভার্ডভ্যানের চাপায় প্রাইভেটকারের ৪ যাত্রী নিহত
তল্লাশিকালে ৩০টি ভিন্ন ধরনের ৬০ হাজার ইউনিটেরও বেশি ওষুধ পাওয়া যায়, যেগুলো দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত ছিল না। ধারণা করা হচ্ছে, এসব ওষুধ কালোবাজারির মাধ্যমে বাংলাদেশিদের কাছে বিক্রির জন্য মালয়েশিয়ায় নেওয়া হয়েছিল।
সংস্থাটি জানিয়েছে, জব্দ করা ওষুধের মধ্যে ২০ হাজার ইউনিট গ্যাস্ট্রিকজনিত রোগের ট্যাবলেট রয়েছে। এসব ওষুধ আরও তদন্তের জন্য কাস্টমসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী এসব ওষুধ এক মাসের মধ্যে বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হবে।
কেএসআর/এএসএম