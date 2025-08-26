নরসিংদী জেলা সমিতি ভেনিসের সভাপতি মোস্তাক সম্পাদক রায়হান

নরসিংদী জেলা সমিতি ভেনিসের সভাপতি মোস্তাক সম্পাদক রায়হান
ভেনিসে বসবাসরত নরসিংদী জেলার ছয় উপজেলার প্রবাসীদের নিয়ে নরসিংদী জেলা সমিতি ভেনিসের কার্যকরী পরিষদের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
শনিবার স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে প্রথম পর্বে আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হোসেন আলীর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আলমগীর রউফের পরিচালনায় আলোচনা সভায় সংগঠনের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের সাধুবাদ জানিয়ে আগামীতে বিভিন্ন কর্মসূচিসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনির হোসেন ও সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিল্লাল হাসাইন।
দ্বিতীয় অধিবেশনে মোস্তাক আহম্মেদকে সভাপতি, সুমন সরকারকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, রায়হান প্রধানকে সাধারণ সম্পাদক, আলমগীর রউফ সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করে একটি আংশিক কমিটির ঘোষণা করেন।
নতুন কমিটিতে স্থান পাওয়া নেতারা সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পাশাপাশি নিজেদের নতুন করে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবে এবং নবনির্বাচিত সদস্যরা আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠনের সকলকে সাথে নিয়ে সংগঠনকে আরো সুদূর প্রসারে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
এমআরএম/জিকেএস