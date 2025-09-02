মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশির কোস্টাল কেয়ার ক্যাম্পেইন

মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশির কোস্টাল কেয়ার ক্যাম্পেইন
মালয়েশিয়ার ৬৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশি ইয়ুথ অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার উদ্যোগে ‘কোস্টাল কেয়ার ক্যাম্পেইন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে পোর্ট ডিকসন সমুদ্র সৈকতে এই ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়।
ক্যাম্পেইন সম্পর্কে সংগঠনটির সভাপতি বশির ইবনে জাফর বলেন, কোস্টাল কেয়ার ক্যাম্পেইন মালয়েশিয়া একটি অভিনব সচেতনামূলক কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের পাশাপাশি আমরা সবাইকে এই বার্তা দিতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা সবার কর্তব্য। এতে করে পরিবেশের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর মানসিক পরিচ্ছন্নতা ঠিক থাকলে সকল কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হতে সহায়ক হয়।
এই কোস্টাল কেয়ার ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্ট উসামা বিন আব্দুল বারী, সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, জয়েন্ট সেক্রেটারি তৌফিকুর রহমান মাহফুজ, অর্থ সম্পাদক আরমান মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক সৈকত, জয়েন্ট স্পোর্টস সেক্রেটারি আলিফুর রহমান টুটুল, মেম্বারশিপ কো-অর্ডিনেটর আবদুর রহিম, দফতর সম্পাদক ইয়া নাবিয়ুর রহমান প্রমুখ।
