স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির মৃত্যুতে বিসিবি-বাফুফের শোক

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকে মুহ্যমান। শনিবার রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার ঘোষণা দিয়েছে সরকার।

এদিকে হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনের দুই শীর্ষ সংস্থা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

রাত ১২টার দিকে ফেসবুক পেজে হাদির ছবি যুক্ত করে বাফুফে লিখেছে, ‘আমরা শোকাহত। সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ।’

বাফুফে আরও লিখেছে, ‘বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।’

প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড হাদির ছবি দিয়ে শোক জানিয়েছে, ‘শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।’

