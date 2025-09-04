কুয়েতে ফাঁস দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশির আত্মহত্যা

কুয়েতে ফাঁস দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশির আত্মহত্যা
কুয়েতে মোহাম্মদ তাজরুল মোল্লা (৩৮) নামের এক প্রবাসী বাংলাদেশি আত্মহত্যা করেছেন। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে দেশটির মাহবুলা অঞ্চলে বাসার সিঁড়ির রেলিংয়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।
নিহত তাজরুল মোল্লা নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার বাসিন্দা। প্রায় চার বছর আগে তিনি কুয়েতের ইউনাইটেড ফ্যাসিলিটিজ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে ক্লিনার হিসেবে কাজ করতে আসেন।
খবর পেয়ে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিহতের তাজরুল মোল্লার সহকর্মী জানান, কয়েকদিন ধরে তাকে মানসিকভাবে অস্বাভাবিক দেখা যাচ্ছিল।দেশে ঋণের চাপ ও পারিবারিক অশান্তির কারণের আত্মহত্যা করতে পারে।
কুয়েতে বাংলাদেশে দূতাবাস তার আত্মহত্যার খবর নিশ্চিত করেন। তবে কী কারণে আত্মহত্যা করেছে তার কারণ জানা যায়নি। স্থানীয় প্রশাসনের তদন্ত শেষে কারণ জানা যাবে বলে জানান এক কর্মকর্তা।
এমআরএম