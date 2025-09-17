লন্ডনে বোরকা পরায় বাংলাদেশিকে হেনস্থা, বাবা-ছেলে আটক

লন্ডনে বোরকা পরায় বাংলাদেশিকে হেনস্থা, বাবা-ছেলে আটক
ফিরোজ আহমেদ বিপুল
লন্ডনে বোরকা পরায় হেনস্থার শিকার হয়েছেন এক বাংলাদেশি নারী। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পর অভিযুক্ত বাবা-ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। আগামী ১৩ অক্টোবর তাদের আদালতে হাজির করা হবে।
শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) হিথ্রোর কাছাকাছি আশফোর্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে বাংলাদেশি বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে ঘটনার বর্ণনা দেন মা নাহিদা আক্তার ও ছেলে ইখতিয়ার।
জানা গেছে, এক বাঙালি নারীকে বোরকা পরা অবস্থায় দেখে বাজে মন্তব্য করেন স্থানীয় এক ব্যক্তি। এ ঘটনায় প্রতিবাদ করায় ওই বাংলাদেশিকে মারধর করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ওই নারীকে বাজে মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় বেজবল ব্যাট দিয়ে ছেলের মাথায় আঘাত করতে থাকেন এবং তাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন। এ সময় কয়েকজন ব্যক্তি এসে তাদের সাহায্য করেন এবং ওই ব্যক্তিকে গাড়ি থামাতে বললে তিনি দ্রুত পালিয়ে যান।
হামলার শিকার ব্যক্তির এক আত্মীয় জানান, হামলার দিন ছেলে তার মাকে বাংলাদেশ থেকে আসায় হিথ্রো থেকে আনতে যান। বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় একটি জায়গায় থামেন কিছু খাওয়ার জন্য। সেখানে গাড়ি থামানোর পরপরই ওই ব্যক্তিসহ আরও কয়েকজন বোরকা পরা দেখে বাজে মন্তব্য শুরু করেন। ছেলে প্রতিবাদ করায় হামলা শুরু করেন।
জানা গেছে, আহত ইখতিয়ারের মাথায় পাঁচটি সেলাই গেছে। তারা পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ড এলাকায় থাকেন।
