কুয়েতে বিশেষ অভিযানে প্রায় ২৯ হাজার প্রবাসী গ্রেফতার
কুয়েত প্রতিনিধি
বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতার ২৮ হাজার ৯৮৪ জন প্রবাসীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে কুয়েতের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। চলতি বছর দেশটির বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
রোববার (৫ অক্টোবর) স্থানীয় গণমাধ্যম আরব টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আবাসন ও শ্রম আইন লঙ্ঘন, পলাতক আসামি, মাদক বেচাকেনা, ভিসা ব্যাণিজ্য, অবৈধ ব্যবসা ব্যাণিজ্য, পতিতাবৃত্তিসহ বিভিন্ন ফৌজদারি মামলায় বিভিন্ন অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
ফেরত পাঠানো প্রবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, ফিলিপাইন, মিশরসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন। তবে কোন দেশের কতজন সে তথ্য জানানো হয়নি।
জানা গেছে, ফেরত পাঠানো বেশিরভাগ প্রবাসীকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নারী এবং পুরুষ উভয়ই রয়েছে। তারা পুনরায় নতুন ভিসা নিয়ে কুয়েতে প্রবেশ করতে পারবেন না।
