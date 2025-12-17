আরিফিন শুভর ‘জ্যাজ সিটি’ তিন ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে

আরিফিন শুভর ‘জ্যাজ সিটি’ তিন ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে
কয়েক মাস আগেই জানা গিয়েছিল, ভারতের নির্মাতা সৌমিক সেন পরিচালিত ওয়েব সিনেমা ‘জ্যাজ সিটি’-তে অভিনয় করেছেন ঢালিউড তারকা আরিফিন শুভ। গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশ পাওয়া প্রথম ঝলকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। এরপর থেকেই মুক্তির অপেক্ষায় ছিলেন শুভভক্তরা।
অবশেষে জানা গেছে, আগামী বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাবে ‘জ্যাজ সিটি’। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি-এই তিন ভাষায় দর্শকদের সামনে আসবে ওয়েব সিনেমাটি।
এ সিরিজে আরিফিন শুভকে দেখা যাবে ‘জিমি রায়’ চরিত্রে। তাকে ঘিরেই আবর্তিত হবে গল্প। ট্রেলারে একাধিক লুকে ধরা দিয়েছেন শুভ- কখনো ধূসর রঙের স্লিম কাট স্যুটে, আবার কখনো সাদা ঝকঝকে স্যুটে নজর কাড়ছেন তিনি।
২ মিনিট ৩৬ সেকেন্ডের ট্রেলারে উঠে এসেছে ১৯৭০-৭১ দশকের পটভূমি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব এবং সেই সময়ের মানুষের টানাপড়েন ও পরিবর্তনের গল্পই ফুটে উঠবে ‘জ্যাজ সিটি’-তে। শুভর বিপরীতে অভিনয় করেছেন কলকাতার অভিনেত্রী সৌরসেনী মৈত্র।
ওয়েব সিনেমাটির গল্প, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রয়েছেন সৌমিক সেন। ‘জ্যাজ সিটি’ পশ্চিমবঙ্গে আরিফিন শুভর তৃতীয় ওয়েব কনটেন্ট। এর আগে তিনি অভিনয় করেছেন অরিন্দম শীলের ‘উনিশে এপ্রিল’ এবং রাহুল মুখার্জির ‘লহু’-তে।
