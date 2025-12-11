  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় জাল নথি তৈরির হোতাসহ ৬ বাংলাদেশি আটক

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৫৮ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
মালয়েশিয়ায় জাল নথি তৈরির হোতাসহ ৬ বাংলাদেশি আটক
মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগের অভিযানে আটক ব্যক্তি/ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন বিভাগ ফোমেমা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া বিদেশিদের জন্য জাল নথি সরবরাহকারী একটি চক্রকে ধরেছে। বিশেষ অভিযান চালিয়ে চক্রের হোতাসহ ছয় বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ইমিগ্রেশনের বিশেষ গোয়েন্দা ইউনিট পুত্রজায়া থেকে এ অভিযান শহরের জালান চেমুর এবং জালান ইপুহ এলাকায় একযোগে পরিচালিত হয়।

ইমিগ্রেশনের মহাপরিচালক জাকারিয়া শাবান জানান, আটকদের বয়স ২৩ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে রায়হান নামের এক ব্যক্তি চক্রটির হোতা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তিনি জানান, অসুস্থ বা ফোমেমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া বিদেশিদের হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশ নিতে চক্রটি ‘জকি’ সরবরাহ করতো। তারা পাসপোর্টে ব্যক্তির তথ্য ঠিক রাখলেও ছবির স্থানে চক্রের সদস্যদের ছবি বসাতো এবং সেই ভুয়া পরিচয়ে ক্লিনিকে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা হতো।

সন্দেহভাজন চক্রটি প্রতিটি ভুয়া পাসপোর্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ১০০ থেকে ২৫০ রিঙ্গিত পর্যন্ত নিত। তারা ছয় মাস ধরে এই কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল এবং বিলাসবহুল বাসাবাড়িতে অবস্থান করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে বিভ্রান্ত করতো।

অভিযানে ৭৩টি ভুয়া পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশের পাসপোর্ট। এছাড়া ফোমেমার ফর্ম, কম্পিউটার এবং নকল নথি তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে চারজনের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী বেশি সময় অবস্থান করার প্রমাণ মিলেছে। অন্য দুজন বৈধ ভ্রমণ নথি ছাড়া অবস্থানের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। তাদের পুত্রজায়া ইমিগ্রেশন অফিসে নিয়ে আরও তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে।

একিউএফ

প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, গল্প-আড্ডা, আনন্দ-বেদনা, অনুভূতি, স্বদেশের স্মৃতিচারণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখা পাঠাতে পারেন। ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা - [email protected]