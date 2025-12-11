মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা খাতে চালু হচ্ছে নতুন রূপরেখা

মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষা খাতে চালু হচ্ছে নতুন রূপরেখা
আগামী জানুয়ারিতে মালয়েশিয়া উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য নতুন দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ চালু করতে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী দাতুক সেরি ড. জাম্ব্রি আব্দ কাদির জানিয়েছেন, মালয়েশিয়া উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা ২০২৬–২০৩৫ প্রধানমন্ত্রী আগামী জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন।
দশ বছরের এই বিস্তৃত রূপরেখার লক্ষ্য দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, প্রতিযোগিতামূলক ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী করে গড়ে তোলা। এটি মালয়েশিয়া মাদানি ভিশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উদ্ভাবননির্ভর শিক্ষা কাঠামো তৈরি করবে।
জাম্ব্রি জানান, পরিকল্পনাটি একটি ডায়নামিক ‘লিভিং ডকুমেন্ট’ হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যার নিয়মিত পর্যালোচনা ও হালনাগাদ সম্ভব হবে। বৈশ্বিক পরিবর্তন ও উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনে কৌশল পরিবর্তনের সুযোগও থাকবে।
তিনি বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম প্রযুক্তিসহ উদীয়মান প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী শিল্পক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে। এসব পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে উচ্চশিক্ষার অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।
নতুন পরিকল্পনা দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে তৈরি-প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। জাম্ব্রি বলেন, এই দুই উপাদান সমান গুরুত্বে এগিয়ে নিলেই জ্ঞানসমৃদ্ধ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব।
পরিকল্পনায় ভাষা শিক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মালয় ভাষাকে জ্ঞানচর্চার ভাষা হিসেবে আরও শক্তিশালী করা হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি, ম্যান্ডারিন, তামিল, আরবি ও দেশীয় ভাষার ব্যবহারও উৎসাহিত করা হবে।
অন্তর্ভুক্তিকে প্রধান নীতিমালা হিসেবে রেখে এসটিপিএম ও ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য আরও নমনীয় পথ তৈরি করা হবে। এর মধ্যে থাকবে-ভর্তির বিস্তৃত সুযোগ, আন্তঃবিষয়ক শিক্ষায় মুক্ত চলাচল (ক্রস-ডিসিপ্লিনারি মোবিলিটি), দক্ষতা উন্নয়নকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রসার।
উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিং এবং আন্তর্জাতিক শিল্প-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্বকে আরও জোরদার করে মালয়েশিয়াকে আঞ্চলিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৮ হাজারের বেশি সংশ্লিষ্ট পক্ষের মতামতের আলোকে পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করা হবে। জাম্ব্রি এ রূপরেখাকে দেশের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল বলে উল্লেখ করেন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উচ্চশিক্ষার ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করবে।
