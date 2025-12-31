বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের শোক
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট।
এক শোকবার্তায় মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট বলেন, এই শোকাবহ সময়ে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের প্রতি মালদ্বীপ সরকার এবং তার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছেন তিনি।
বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
শোকবার্তায় আরও বলা হয়, এই দুঃসময়ে মালদ্বীপ সরকার বেগম খালেদা জিয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন এবং সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে।
মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আল্লাহর কাছে মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার পরিবার ও স্বজনদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার জন্য ধৈর্য ও শক্তি দানের প্রার্থনা জানান।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন হৃদরোগ ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত ২৩ নভেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।
এমআরএম