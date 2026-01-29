বয়কট গুঞ্জনের মধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা, এবার প্লেনের টিকিটও কাটলো পাকিস্তান

বয়কট গুঞ্জনের মধ্যে স্কোয়াড ঘোষণা, এবার প্লেনের টিকিটও কাটলো পাকিস্তান
বিশ্বকাপ বয়কটের গুঞ্জনের মধ্যেই স্কোয়াড ঘোষণার পর এবার প্লেনের টিকিটও কাটলো পাকিস্তান। আগামী সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) কলম্বোর উদ্দেশে রওনা দেবে দলটি। এর আগেই দেশটির ক্রিকেট প্রধান চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
সূত্রের বরাত দিয়ে টেলিকম এশিয়া স্পোর্টস জানিয়েছে, ‘বিশ্বকাপে অংশ অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও পাকিস্তান দল অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে এয়ার লঙ্কার একটি ফ্লাইটে লাহোর থেকে কলম্বো যাওয়ার বুকিং সম্পন্ন করা হয়েছে।’
সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ‘আমরা আশা করছি, শুক্রবারের মধ্যেই পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি বিশ্বকাপে দলের অংশগ্রহণের বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন।’
ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন নাকভি।
বাংলাদেশকে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে সংহতি জানিয়ে এমন অবস্থান নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট (পিসিবি) বোর্ড।
উল্লেখ্য, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট (বিসিবি) বোর্ড ভারতের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় তাদের ম্যাচ আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে আইসিসি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে।
স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়নের মাধ্যমে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বিসিবি ভারতে খেলতে অনড় অবস্থান নিলে শেষ পর্যন্ত আইসিসি বাংলাদেশকে এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট বাদ দেওয়া হয়।
আইএন