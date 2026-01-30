বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের ১১১ অভিবাসীকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া

বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের ১১১ অভিবাসীকে ফেরত পাঠালো মালয়েশিয়া
মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের কেদাহ রাজ্য শাখা অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের মোট ১১১ জন অবৈধ অভিবাসীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেএলআইএ-১ ও কেএলআইএ-২ দিয়ে এসব অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।
ফেরত পাঠানো অভিবাসীদের মধ্যে রয়েছেন ৯০ জন পুরুষ, ২০ জন নারী ও এক শিশু। তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, ক্যাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন- এর নাগরিক। সংশ্লিষ্ট সবাই মালয়েশিয়ায় তাদের দণ্ড ভোগের মেয়াদ সম্পন্ন করেছিলেন।
অভিবাসন বিভাগ জানায়, প্রত্যেক বন্দির বৈধ ভ্রমণ নথি ছিল। যাদের প্রয়োজন ছিল, তাদের নিজ নিজ দেশের দূতাবাস থেকে ইস্যুকৃত অস্থায়ী ভ্রমণ নথি (ইমার্জেন্সি ট্রাভেল ডকুমেন্ট) সরবরাহ করা হয়, যেন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন হয়।
জিম কেদাহ নিশ্চিত করেছে, ফেরত পাঠানো সব অবৈধ অভিবাসীর নাম মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের ব্ল্যাকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ফলে তারা ভবিষ্যতে মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না।
এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রমটি বেলান্তিক ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপো-এর অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। নিয়মিতভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যেন দণ্ড শেষ হওয়ার পর কোনো বন্দি মালয়েশিয়ায় অবস্থান না করেন।
অবৈধ অভিবাসীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগের দৃঢ় অঙ্গীকারের অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।
এএমএ