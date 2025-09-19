  2. ধর্ম

হারামাইনে আজ যারা জুমার নামাজ পড়াবেন

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আজ সৌদি আরবে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ১৪৪৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের পঞ্চম জুমা আজ। মক্কার মসজিদে হারাম ও মদিনার মসজিদে নববিতে আজ জুমার নামাজের ইমামতি করবেন প্রখ্যাত দুই আলেম ও কারী।

মসজিদে হারাম

আজ মসজিদে হারামে জুমার নামাজ পড়াবেন শায়েখ আবদুল্লাহ আওয়াদ আল জুহানী।

তার জন্ম ১৯৭৬ সালের ১৩ই জানুয়ারি সৌদি আরবের মদিনায়। তিনি মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরআন অনুষদ থেকে স্নাতক ডিগ্রি এবং মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট (পিএইচডি) অর্জন করেছেন।

২০০৭ সালের জুলাই মাসে মক্কার মসজিদে হারামের ইমাম হিসাবে নিযুক্ত হন। ২০০৮ সালের রমজান মাস থেকে তিনি মসজিদে হারামে তারাবির নামাজের ইমামতি করছেন। এর আগে তিনি মসজিদে নববি ও মসজিদে কিবলাতাইনের ইমাম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তার সুললিত কোরআন তিলাওয়াতের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী।

মসজিদে নববি

আজ মসজিদে নববিতে জুমার নামাজ পড়াবেন শায়খ কারি আব্দুল ‍মুহসিন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-কাসিম। সুললিত কোরআন তেলওয়াতের জন্য তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক কেরাত প্রতিযোগিতায় তিনি অন্যতম বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তার জন্ম সৌদি আরবের মক্কায় ১৯৬৭ সালে। তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন, তারপর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ সালে তুলনামূলক ফিকহে মাস্টার্স করেন এবং ১৯৯২ সালে ইসলামি ফিকহে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

মসজিদে নববির ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি মদিনার শরিয়া আদালতের বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

সূত্র: ইনসাইড দ্য হারামাইন

ওএফএফ/জিকেএস

