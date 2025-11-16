  2. ধর্ম

গুনাহ থেকে বাঁচার দোয়া

ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
গুনাহ থেকে বাঁচার দোয়া ছবি: সংগৃহীত

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে নিজের চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্যও দরকার। বিভিন্ন হাদিসে নবীজির (সা.) এমন অনেক দোয়া বর্ণিত হয়েছে যেগুলোতে তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। এখানে আমরা এ রকম ৩টি দোয়া উল্লেখ করছি:

১. হজরত যিয়াদ ইবনু ইলাকাহ (রহ.) তার চাচার সনদে বর্ণনা করেছেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ ‏

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাকি ওয়াল আমালি ওয়াল আহওয়ায়ি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মন্দ চরিত্র, গর্হিত কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাই। (সুনানে তিরমিজি: ৩৫৯১)

২. শুতায়র ইবনে শাকাল ইবনে হুমায়দ (রহ.) তার বাবা শাকাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারি। তখন নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পড়:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بك من شَرّ سَمْعِي وَمن شَرّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন শাররি সাম’ঈ, ওয়া মিন শাররি বাসারী, ওয়া শাররি লিসানী ওয়া শাররি কলবী ওয়া শাররি মানিয়্যি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আমার কানের (মন্দ শোনার) অনিষ্টতা, চোখের (দেখার) অনিষ্টতা, আমার মুখের (বলার) অনিষ্টতা, আমার অন্তরের (চিন্তা-ভাবনার) অনিষ্টতা ও বীর্যের (ব্যভিচারের) অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। (সুনানে আবু দাউদ: ১৫৫১, সুনানে তিরমিজি: ৩৪৯২)

৩. হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পছন্দের দোয়াগুলোর মধ্যে এটি একটি:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল মা-ছামি ওয়াল মাগরামি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে। (সহিহ বুখারি: ৬৩৭৭)

