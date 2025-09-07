ক্রিকইনফোর সর্বকালের সেরা এশিয়া একাদশে সাকিব

ক্রিকইনফোর সর্বকালের সেরা এশিয়া একাদশে সাকিব
জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট 'ইএসপিএনক্রিকইনফো' এশিয়ার সর্বকালের সেরা টি-টোয়েন্টি একাদশ বেছে নিয়েছে। যাতে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে জায়গা পেয়েছেন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।
'ক্রিকইনফো'র এই দলে প্রতি দেশ থেকে সর্বোচ্চ ৪ জন প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। যে দলের নেতৃত্বে আছেন ভারতের মহেন্দ্র সিং ধোনি।
ওপেনিংয়ে দুই লঙ্কান সনাথ জয়সুরিয়া আর মাহেলা জয়াবর্ধনে। তিন ও চার নম্বরে ভারতের বিরাট কোহলি এবং সূর্যকুমার যাদব। পাঁচে অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক আরেক ভারতীয় মহেন্দ্র সিং ধোনি।
ছয় নম্বরে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান, সাতে পাকিস্তানের শহিদ আফ্রিদি, আটে আফগানিস্তানের রশিদ খান, নয়ে পাকিস্তানের উমর গুল, দশে ভারতের জাসপ্রিত বুমরাহ এবং এগার নম্বরে থাকছেন শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা। দ্বাদশ সদস্য পাকিস্তানের সাঈদ আজমল।
ক্রিকইনফোর এশিয়াসেরা টি-টোয়েন্টি একাদশ
সনাথ জয়সুরিয়া, মাহেলা জয়াবর্ধনে, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক), সাকিব আল হাসান, শহিদ আফ্রিদি, রশিদ খান, উমর গুল, জাসপ্রিত বুমরাহ, লাসিথ মালিঙ্গা।
দ্বাদশ সদস্য: সাঈদ আজমল।
