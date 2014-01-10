ওসমান হাদির স্ত্রীর দাবি

‘সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে ওসমান হাদি হত্যার ন্যায় বিচার’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৪ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
'সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে ওসমান হাদি হত্যার ন্যায় বিচার'
ফাইল ছবি

শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার ন্যায় বিচার দাবি করেছেন তার স্ত্রী রাবেয়া ইসলাম সম্পা। ১৬ জানুয়ারি বিকেল ৪টা ২৩ মিনিটে ফেসবুক পোস্টে তিনি এ দাবি করেন। ন্যায় বিচারকে তিনি জাগতিক সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে বলে উল্লেখ করেছেন।

রাবেয়া ইসলাম সম্পা লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রের কাছে আমি এবং আমার সন্তানের একমাত্র দাবি আমার স্বামী শহীদ ওসমান হাদি হত্যার বিচার। জাগতিক সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে ওসমান হাদি হত্যার ন্যায় বিচার।’

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা তাকে গুলি করে।

‘ওসমান হাদির হত্যার বিচার কি আদৌ হবে’ 
‘সাধারণ কফিনে হাসিমুখে আল্লাহর কাছে হাজির হবো’ 

নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তার জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের পাশেই তাকে শায়িত করা হয়।

