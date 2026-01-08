  2. সোশ্যাল মিডিয়া

মাহবুব কবীর মিলনের পোস্ট

‘সব রাজনৈতিক দলের কাছে এটা সতর্কবার্তা’

ফিচার ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন, ফাইল ছবি

‘ফেসবুক ভোট যাচাইয়ের জায়গা নয়’ বলে সব রাজনৈতিক দলকে সতর্ক করেছেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন। এ বিষয়ে ৮ জানুয়ারি সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।

মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, ‘জাতীয় সংসদের এক নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ডিউটি করছি আর্মি সাথে নিয়ে। বিশাল এলাকা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দুই মার্কা নৌকা এবং ধানের শীষ। শুধু নৌকা আর নৌকা। পুরো এলাকায় ধানের শীষের কোনো চিহ্ন নেই। নেই কোনো বুথ, পোস্টার, ব্যানার। ধানের শীষের বুথ দুমড়ে মুচড়ে মাটির সাথে মিশে ফেলা হয়েছে। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে সকল ব্যানার আর পোস্টার।’

তিনি লিখেছেন, ‌‘নৌকার উল্লাস চলছে চারিদিকে। প্রতিটি মানুষের বুকে নৌকার স্টিকার লাগানো। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে। বিশাল দীর্ঘ লাইন। ভোট কেন্দ্রের ভেতরে, বুথে কোনো ঝামেলা নেই। সব দলের এজেন্ট উপস্থিত। কারো কারো মুখ অন্ধকার। কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই নির্বাচন শেষ হলো। গণনাও শেষ হলো। প্রতিটি সেন্টারে নৌকার চেয়ে প্রায় তিন-চার গুণ বেশি ভোট পেয়েছে ধানের শীষ।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘ফলাফলে হতবাক হলাম। তার মানে নৌকার প্রতীক বুকে লাগিয়ে সবাই ভোট দিয়েছে ধানের শীষে। বাইরে এক, ভেতরে আর এক। জনগণ বহুত চালাক। তাদের মতিগতি বোঝা বড় দায়। জনগণ ভোটের সকল শক্তির উৎস, যদি ভোট কেন্দ্রের ভেতরে সে যেতে পারে।’

মাহবুব কবীর মিলন বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, ‘যেদিন এই ডিউটি করছি, তার আগের দিন আমার বাবা স্ট্রোক করে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে শুয়ে। ছুটি পাইনি।’

সবাইকে সতর্ক করতে তিনি লিখেছেন, ‘সেই ২০০১ সালের কাহিনি। কাজেই আগেভাগে আনন্দের কিছু নেই। কাজ করুন। জনগণের কাছে যান। আপনাদের প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি করুন। সব রাজনৈতিক দলের কাছে এটা একটা সতর্কবার্তা। ফেসবুক ভোট যাচাইয়ের জায়গা নয় ভাই।’

