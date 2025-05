ইলিমিনেটর ম্যাচের আগে মুম্বাই ছাড়লেন তিন বিদেশি

শেষ দল হিসেবে আইপিএলের চলতি আসরের প্লে-অফে জায়গা পেয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। যে কারণে তাদেরকে খেলতে হবে ইলিমিনেটর ম্যাচ। মানে, হারলেই বাদ। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে মুম্বাই ছেড়েছেন তিন বিদেশি ক্রিকেটার- রায়ান রিকেলটন, করবিন বোশ ও উইল জ্যাকস।

জাতীয় দলের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ভারত ছেড়েছেন তারা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলতে রিকেলটন ও বোশ দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছেন। আর উইল জ্যাকস ইংল্যান্ডের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের স্কোয়াডে যোগ দিচ্ছেন, যা ২৯ মে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শুরু হবে।

তিন তারকা ক্রিকেটারের বিদায়ে আবেগঘন ভিডিও প্রকাশ করেছে মুম্বাই। যেখানে হেড কোচ মাহেলা জয়াবর্ধনে বিদায়ী খেলোয়াড়দের উদ্দেশে এক আবেগময় বক্তব্য দিয়েছেন।

Three stars, one heartfelt goodbye



