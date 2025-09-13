বিসিবির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেল
রোববার রাজশাহী থেকে কাজ শুরু করছেন সায়মন টাফেল
তাকে নিয়ে দু’রকম খবর চাওর হয়েছিল ক্রিকেট ভক্তদের মাঝে। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল অনেক মোটা অংকের অর্থ চেয়েছেন সায়মন টাফেল। অত বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে এ আম্পায়ার্স ইনস্ট্রাক্টরকে রাখা হবে কি না? বিসিবি তার সঙ্গে চুক্তি করবে কি না? তা নিয়ে একটা গুঞ্জন ছিল।
পরে তার সাথে কথা বলে তার দাবি করা পারিশ্রমিকের অর্থের পরিমান কমিয়ে এ অস্ট্রেলিয়ান আম্পায়ারকে বাংলাদেশের ক্রিকেট উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি। তারই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল ১৪ সেপ্টেম্বর রাজশাহী থেকে কাজ শুরু করছেন আইসিসির এ সাবেক এলিট প্যানেলের আম্পায়ার।
আজ ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে পা রেখে শনিবার সন্ধ্যায়ই বিসিবির সাথে চুক্তি করেছেন সায়মন টাফেল। আগামীকাল রোববার থেকেই তিনি তার কাজ শুরু করবেন।
প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ক্রিকেট, মাঠের ক্রিকেট ও আম্পায়ারদের খেলা পরিচালনার মান নির্নয় করতে এবারের এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এর পুরোটা দেখবেন সায়মন টাফেল।
বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটি চেয়ারম্যান ইফতিখার রহমান মিঠু জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘আগামীকাল রোববার সকালের ফ্লাইটেই টাফেল রাজশাহী চলে যাবেন। সেখানে রাজশাহী ও বগুড়ায় এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট দেখবেন। ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজশাহী-বগুড়ায় থেকে তারপর সিলেটে চলে যাবেন এ অস্ট্রেলিয়ান আম্পায়ার। তারপর ৪ অক্টোবর পর্যন্ত এনসিএল টি টোয়েন্টির ফাইনাল দেখে আবার ঢাকা ফিরবেন।’
এআরবি/আইএইচএস