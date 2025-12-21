১১ দিনে অ্যাশেজ হারলো ইংল্যান্ড
যা হওয়ার তাই হয়েছে। সিরিজে ফিরতে ইংল্যান্ডকে জিততে হতো রেকর্ড গড়ে। ৪৩৫ রানের বিরাট সংগ্রহ টপকে জেতার রেকর্ড ছিল না আগে কোনো দলেরই। আর চলমান অ্যাশেজে ইংলিশদের পারফরম্যান্সে তাদের সমর্থকরাও বিশ্বাস করতে পারছিল না যে এমনকিছু সম্ভব।
শেষ পর্যন্ত ৩৫২ রানে অল আউট হয়ে অ্যাডিলেড টেস্টে ৮২ রানে হেরেছে ইংল্যান্ড। আর পাঁচ ম্যাচ অ্যাশেজের প্রথম তিনটিতে জিতে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ১১ দিনে সিরিজ হেরেছে ইংল্যান্ড। অ্যাশেজ ইতিহাসে এত কম সময়ে সিরিজ নিষ্পত্তির মাত্র দ্বিতীয় ঘটনা এটি।
গতকাল চতুর্থ দিন লক্ষ্য তাড়ায় নেমে ৬ উইকেটে ২০৭ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। যাদের ওপর নির্ভর করা যায় তাদের বেশিরভাগই গতকাল ধরে ফেলেন সাজঘরের প্তহ। ফলে পঞ্চম দিনে খুববেশি আশা টিকেছিল না সফরকারীদের।
জ্যাক ক্রলি ৮৫, বেন ডাকেট ৪, জো রুট ৩৯, ওলি পোপ ১৭, হ্যারি ব্রুক ৩০ ও ৫ রান করেন অধিনায়ক বেন স্টোকস। সবাই বিদায় নেন চতুর্থ দিনেই। অপরাজিত ছিলেন জেমি স্মিথ (২) ও উইল জ্যাকস (১১)।
পঞ্চম দিনে তারা দুজন ৯১ রানের জুটি গড়েন। যদিও সেটি যথেষ্ট ছিল না পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়ায়। ৬০ রান করে দলীয় ২৮৫ রানে মিচেল স্টার্কের বলে কামিন্সকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন স্মিথ। উইল জ্যাকস আরও একটি জুটি গড়েন। সেটির দৈর্ঘ্য ছিল ৫২ রান ব্রাইডন কার্সের সঙ্গে। তিনিও আউট হন স্টার্কের বলে ৪৭ রান করে।
৩৩৭ রানে ৮ উইকেট হারানোর পর পরাজয় সুনিশ্চিত হয়ে যায় ইংলিশদের। বোর্ডে যোগ হওয়া আরও ১৫ রান কেবল কমিয়েছে পরাজয়ের ব্যবধান। ৩ ও ১ রান করে আউট হন জোফরা আর্চার ও জশ টাঙ। ৩৯ রানে অপরাজিত ছিলেন ব্রাইডন কার্স।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রথম ইনিংসে ১০৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭২ রানের ইনিংস খেলেন অ্যালেক্স ক্যারি। পাশাপশি নিয়েছেন ৬টি ক্যাচ উইকেটের পেছেন। এতেই তিনি হয়ে গেছে ম্যাচসেরা। অজিদের হয়ে সমান ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন স্টার্ক, কামিন্স ও লায়ন। ১টি উইকেট পান স্কট বোল্যান্ড।
আইএন