এবারের বিপিএলে আম্পায়ারিং করবেন যারা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪১ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসরের পর্দা উঠবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর। এবারের আসরের জন্য ম্যাচ অফিশিয়ালদের তালিকা ঘোষণা করেছে বিসিবি।

এবারের বিপিএলে আম্পায়ার থাকছেন ১০ জন। এর মধ্যে ৮ জন দেশি ও দুইজন বিদেশি। দেশি আম্পায়ার হিসেবে শরফউদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত, মাসুদুর রহমান মুকুল, তানভীর আহমেদরা থাকবেন। বিদেশি হিসেবে থাকবেন আসিফ ইয়াকুব এবং রুচিরা পল্লীগুরুরুগে।

আর সাইমন টোফেলসহ ম্যাচ রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ৪ জন। টোফেল ছাড়া বাকিরা হলেন আক্তার আহমেদ শিপার, নিয়ামুর রশিদ রাহুল, সেলিম সাহেদ। তবে নেই এহসানুল হক সেজান। আসন্ন যুব বিশ্বকাপে যাবেন তিনি। এ কারণে বিপিএলে থাকা হচ্ছে না।

