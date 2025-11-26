বিশ্বকাপেও না জানিয়ে দল গড়লে তা নিয়েই খেলবেন লিটন

বিশ্বকাপেও না জানিয়ে দল গড়লে তা নিয়েই খেলবেন লিটন
তার মতামত ছাড়া আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দল সাজানো হয়েছে। দল গঠনের আগে অধিনায়ক লিটন দাস এবং হেড কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে পরামর্শ করা দূরের কথা, কোনোরকম আলাপ-আলোচনাও করা হয়নি। যে কোন অধিনায়ক ও কোচের জন্য এটা রীতিমত অপমানের।
আজকাল কোচ ও অধিনায়ক দল নির্বাচকের অঘোষিত অংশ। তাদের মতামতের প্রেক্ষিতেই দল গড়া হয়। অথচ এবার আইরিশদের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে লিটন দাসের সঙ্গে কোনো কথা বলা হয়নি। তার মতামতও নেওয়া হয়নি। উল্টো তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে দল দেওয়া হয়েছে, তা নিয়েই খেলতে হবে।
লিটন এমন খবর মিডিয়ায় জানানোয় শুরু হয়েছে তোলপাড়। এমন ‘বোম ফাটানো’ মন্তব্যর পর মনে হচ্ছিল তিনি হয়তো অধিনায়কত্ব ছাড়তে যাচ্ছেন। মানে পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন।
তবে লিটন এমন কিছু ভাবছেন না। তাকে না জানিয়ে দল সাজানোর বিষয়টিকে অপমানজনকও মনে করছেন না অধিনায়ক। বুধবার দুপুরে চট্টগ্রামে প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘এই যে আপনার মতামত ছাড়াই আয়ারল্যান্ডের সাথে দল গঠন করা হলো , সেটা কি আপনার জন্য ইনসালটিং (অপমানজনক) নয়? ’
জবাবে লিটন দাস বলেন, ‘আমার মনে হয় না ব্যাপারটা ইনসালটিং। তবে আমার মনে হয়, একটা দল সাজানোর আগে কোচ ও ক্যাপ্টেনের মতামত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও আমার আর কোচের জানা উচিত ছিল, কে নেই আর কাকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা কিছুই জানি না।’
সামনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। অধিনায়কের নিশ্চয়ই দল নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে। লিটন দাস অভিমান করেই বললেন কিনা, ‘যদি বিশ্বকাপেও একই ঘটনা ঘটে। আমাকে না জানিয়ে দল দল গড়া হয়, তারপর আমাকে জানানো হয়; তাহলে আমি সেই দল নিয়েই বিশ্বকাপ খেলবো।’
