২০ ম্যাচ পর টস জয়, রাহুলের ‘ইয়েস’ উদযাপন

২০ ম্যাচ পর টস জয়, রাহুলের ‘ইয়েস’ উদযাপন
টস জেতার পর আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারেননি ভারতের অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। টানা ২০ ম্যাচে টস জেতার খরা কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজের শেষ ও তৃতীয় ওয়ানডেতে অবশেষে টস জিতল ভারত।
বিশাখাপত্তমে টস জেতার পর তাই কিছুটা উল্লাসই করে ফেলেছেন রাহুল। টসের পর দেখা গেল, রাহুল উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে ‘ইয়েস!’ বলে মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচু করে উদযাপন করছেন। এই ম্যাচের আগে ভারত সবশেষ টস জিতেছিল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে।
টস জিতে ভারতের অধিনায়ক নিয়েছেন ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বিরাট কোহলির ১৩৫ রানে ভর করে ৩৪৯ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় ভারত। বড় সংগ্রহ দাঁড় করিয়েও স্বাগতিকরা জেতে মাত্র ১৭ রানে।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও সেঞ্চুরি করেন কোহলি। ১০২ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। সেঞ্চুরি করেন ঋতুরাজ গাইকোয়ার্ডও। তার ব্যাটে আসে ১০৫ রান। ৩৫৮ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করানোর পরও দক্ষিণ আফ্রিকা তা টপকে যায় ৪ উইকেট হাতে রেখে। প্রোটিয়াদের হয়ে সর্বোচ্চ ১১০ রানের ইনিংস খেলেন এইডেন মার্করাম।
টানা ২০ ম্যাচ পর সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেতে টস জিতল ভারত। এখন দেখার বিষয় টসের সঙ্গে সিরিজটাও জিততে পারে কিনা স্বাগতিকরা।
আইএন