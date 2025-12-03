ভারতে যাওয়া হচ্ছে না, ডিসেম্বরে বিসিএল খেলবেন নারী ক্রিকেটাররা

ভারতে যাওয়া হচ্ছে না, ডিসেম্বরে বিসিএল খেলবেন নারী ক্রিকেটাররা
চলতি মাসে ভারত সফরে যাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের; কিন্তু তিনটি ওয়ানডে এবং সমান সংখ্যাক টি-টোয়েন্টি ম্যাচের এই সফর আপাতত স্থগিত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এই ফাঁকা সময়ে নারী ক্রিকেটারদের জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ- বিসিএল আয়োজন করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
ফরম্যাট বদলে যাচ্ছে এবারের বিসিএলের। হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। ৪ দলের এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে ১৩ দিনে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে রাজশাহীতে শুরু হবে এবারের আসর। আর ফাইনাল মাঠে গড়াবে ২৫ ডিসেম্বর।
আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার খেলবে বাংলাদেশ নারী দল। সেটা মাথা রেখেই এবারের বিসিএল আয়োজন করা হচ্ছে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে।
