পাকিস্তানি পেসারকে দলে নিলো সিলেট টাইটান্স
আসন্ন বিপিএলের জন্য পাকিস্তানি পেসার সালমান ইরশাদকে দলে ভিড়িয়েছে সিলেট টাইটান্স। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই ঘোষণা দিয়েছে দলটি। এর আগে সালমানের স্বদেশী মোহাম্মদ আমিরকেও দলে ভিড়িয়েছে তারা।
সালমান এর আগে বিপিএলে ৩টি দলের হয়ে ১৪ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩ সালে ঢাকা ডমিনেটর্সের হয়ে ৫ ম্যাচে নেন ৫ উইকেট। এরপরের মৌসুমে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ২ ম্যাচে তার শিকার ২ উইকেট। আর গতবার খুলনা টাইগার্সের জার্সিতে ৭ ম্যাচে নেন ৯ উইকেট।
পাকিস্তান সুপার লিগে ৩৫ ম্যাচ খেলে সালমান নিয়েছেন ৩৫ উইকেট। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও খেলার অভিজ্ঞতা আছে তার। এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলা এই ডানহাতি পেসার স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৮৪ ম্যাচে শিকার করেছেন ৯৬ উইকেট।
এবারের আসরে বিদেশীদের মধ্যে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, অ্যারোন জোন্স, সাইয়ুম আইয়ুবরা খেলবেন সিলেটের জার্সিতে। এছাড়া দেশিদের মধ্যে আছেন পারভেজ হোসেন ইমন, রনি তালুকদার, ইবাদত হোসেনরা।
এসকেডি/আইএইচএস