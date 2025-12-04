দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ফিরলেন পান্ডিয়া

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডে ফিরলেন পান্ডিয়া
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে ফিরলেন হার্দিক পান্ডিয়া। দুই মাস চোটের কারণে দলের বাইরে ছিলেন তিনি।
কলকাতা টেস্টে ঘাড়ের চোটে মাঝপথে বাদ পড়ে যাওয়া টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলও আছেন স্কোয়াডে। তবে তার খেলা নির্ভর করবে বিসিসিআইয়ের ফিটনেস টিমের অনুমতির ওপর।
আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। যথারীতি ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
দলে জায়গা হয়নি রিঙ্কি সিং ও নিতিশ কুমার রেড্ডির। সম্প্রতি দুজনই অস্ট্রেলিয়ায় টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছিলেন। সেই সিরিজের স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছেন কেবল এ দুজনই।
সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে গত মঙ্গলবার পান্ডিয়া বারোদার হয়ে বল হাতে ৫২ রান খরচায় ১ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাতে খেলেন ৪২ রানে ৭৭ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। যা তাকে আবারও স্কোয়াডে ফিরিয়েছে।
অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং করার সুযোগ পাননি রিঙ্কু। শুধুমাত্র সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে একাদশে ছিলেন তিনি। তবে বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয় ৪.৫ ওভারেই। সেই সিরিজে কোনো সুযোগ পাননি রেড্ডি। হার্দিক ফিট হয়ে ওঠায় বাদ পড়তে হলো তাকে।
গিল যদি পুরোপুরি সেরে না ওঠেন তবে তার জায়গায় ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে সঞ্জু স্যামসনকে। জুটি বাধবেন অভিষেক শর্মার সঙ্গে। দ্বিতীয় উইকেটকিপার হিসেবে দলে আছেন জিতেশ শর্মা।
পেস বোলারদের লাইনআপকে নেতৃত্ব দেবেন জাসপ্রিত বুমরাহ। তার সঙ্গী হিসেবে থাকবেন অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে, স্পিনার হিসেবে থাকছেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদিপ যাদব। অলরাউন্ডারদের তালিকায় অক্ষর প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর।
সিরিজের ম্যাচগুলো হবে ৯, ১১, ১৪, ১৭ ও ১৯ ডিসেম্বর যথাক্রমে কটক, নিউ চন্ডিগড়, ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ ও আহমেদাবাদে।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য ভারতের টি-টোয়েন্টি দল
সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমান গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদিপ যাদব, হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর।
