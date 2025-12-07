‘গ্যাপে নো রিক্স শট’ খেলা শেখানো হচ্ছে তামিম-ইমনদের
টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার প্লে কাজে লাগানো প্রত্যেক দলের মূল পরিকল্পনার মধ্যেই থাকে। তবে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে পাওয়ার প্লেতেই ম্যাচ থেকে ছিটকে যায়। প্রতিপক্ষ বোলাররা ভালো জায়গায় বল করলে রান বের করতে পারেন না ওপেনাররা।
জাতীয় দলের চলতি ‘স্কিল ক্যাম্পে’ ব্যাটারদের গ্যাপে শট খেলা শেখানো হচ্ছে। বিশেষ করে দুই ওপেনার তানজীদ তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমনকে ‘নো রিক্স’ শট খেলার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে।
আজকের (রোববার) অনুশীলন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল। চলতি স্কিল ক্যাম্প নিয়ে তিনি বলেন, ‘এই ক্যাম্পটা তো আমি বলব যে খুবই ভালো একটা প্র্যাকটিস সেশন হচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ারের কিছু শর্টস ইমপ্রুভ করার জন্য। বাইরের দেশে এই কাজটা খুব বেশি করা হয়, অর্থ্যাৎ ওয়ান টু ওয়ান প্র্যাকটিসটা। আমাদের তো এই অপরচুনিটিটা হয় খুব কম। বিপিএলের আগে যে সুযোগটা এসেছে, সো ফার দুই দিন আমরা চারজন ব্যাটারকে নিয়ে কাজ করেছি, তাদের ইন্ডিভিজুয়াল শর্টসগুলা ইমপ্রুভ করার জন্য। ক্রিকেটিং শর্টস-এর উপরে যেন আমরা বেশি কনফিডেন্স নিয়ে খেলি, সে জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছি।’
গত কয়েকটি সিরিজে অফ সাইডে শটস না খেলার জন্য সমালোচিত হয়েছেন জাকের আলী। বাকিদের মধ্যেও অনেকে লেগ সাইডে বেশি শট খেলার চেষ্টা করেন। এই ক্যাম্পের অনুশীলনে দেখা যাচ্ছে অফসাইডে গুরুত্ব দিয়ে শট অনুশীলন করছেন ব্যাটাররা।
এ প্রসঙ্গে আশরাফুল বলেন, ‘শুধু অফসাইডে না। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে নিয়ে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল কাজ করানো হচ্ছে। বিশেষ করে পারভেজ ইমন এবং তানজীদ তামিম- দুইজন টপ অর্ডার ব্যাটার। তারা তো ওভার দ্য টপ খেলতে পারে। তাদের জন্য শুরুতে যেন ক্রিকেটিং শর্টস..., বোলাররা যখন আপনার অফ স্টাম্পের বাইরে বল করবে, সেই বলগুলা পয়েন্ট, কাভার, মিড অফ..., যে গ্যাপগুলা আছে, ওই গ্যাপে শুরুতে যদি লো রিক্স শর্ট খেলেন, তাহলে কিন্তু রান করাটা সম্ভব। সেই জিনিসগুলা নিয়ে আসলে কাজ করা হচ্ছে।’
‘লেগ সাইডেও প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে, যেমন ফ্লিক শট। আজকে কিন্তু অনেকগুলা ব্যাটারকে ফ্লিক শট প্র্যাকটিস করানো হয়েছে। স্কয়ার লেগ, মিড উইকেট এবং মিড অন-এর ওইদিক দিয়ে যেন নিচে... (শট খেলতে পারে)। ওভার দ্য টপ তো আমরা খেলতে পারি; কিন্তু আমরা যেন বেশি বেশি ক্রিকেটিং শর্টস নিচে নিচে খেলতে পারি, সেই জিনিসগুলা নিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করছি।’
মূলত হেড কোচ ফিল সিমন্সের আইডিয়াতেই এই অনুশীলন হচ্ছে। আশরাফুল বলেন, ‘হেড কোচ থেকেই এসেছে। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে নিয়ে ইন্ডিভিজুয়াল যে শর্টস প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছে, হেড কোচের মাথা থেকেই এসেছে বিষয়টা।’
