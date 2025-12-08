নিউজিল্যান্ড টেস্ট দলে এক নতুন মুখ, ছিটকে গেলেন তিন তারকা
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান হোম টেস্ট সিরিজে লাগাতার ইনজুরির ধাক্কা লেগেই আছে নিউজিল্যান্ড দলে। তিন গুরুত্বপূর্ণ বোলার ম্যাট হেনরি (ক্যাফ স্ট্রেইন), নাথান স্মিথ (সাইড স্ট্রেইন) এবং স্পিনিং অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনার (গ্রোয়িন ইনজুরি)- বাকি সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
গ্লেন ফিলিপস, যিনি প্রথম টেস্টে সাবস্টিটিউট ফিল্ডারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্লাংকেট শিল্ডে ফিটনেস প্রমাণ করার পর তিনি এবার দলে জায়গা পেয়েছেন এবং দ্বিতীয় টেস্টে একাদশে থাকারও সম্ভাবনা আছে।
এছাড়া, আরও বড় খবর হলো, এখনও অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা পেস-বোলিং অলরাউন্ডার ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ককে দলে ডাকা হয়েছে। প্রথমে মাইকেল রে স্কোয়াডে যোগ দিলেও চোটের কারণে অতিরিক্ত বোলারের সংকটে শেষ মুহূর্তে ক্লার্কও দলে ঢুকে পড়েন। কাইল জেমিসন ও উইল ও’রর্কে ‘রিটার্ন-টু-প্লে’ প্রোটোকলে রাখায় দলকে বিকল্প খুঁজতে হয়েছে দ্রুতগতিতে।
প্রথম টেস্টের স্কোয়াডে বদলি ফিল্ডার হিসেবে যোগ দেওয়া গ্লেন ফিলিপসকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাকি সিরিজের জন্য দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, কিউইদের মিডল অর্ডারের অন্যতম ভরসা ড্যারিল মিচেলও ইনজুরি কাটিয়ে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।
উইকেটকিপার-ব্যাটার টম ব্লান্ডেল হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন। তার বদলি হিসেবে মিচেল হে-কে স্কোয়াডে যোগ করা হয়েছে এবং উইকেটকিপার হিসেবে তার টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা প্রবল।
কে এই ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক?
২৪ বছর বয়সী ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক নর্দান ডিস্ট্রিক্টসের সিম-বোলিং অলরাউন্ডার। এবারই প্রথম টেস্ট দলে ডাক পেলেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওডিআই সিরিজে একটি বদলি খেলোয়াড় হিসেবে দলে ছিলেন।
তার ক্যারিয়ার এখন পর্যন্ত, প্রথম শ্রেণির ম্যাচ: ২৭, উইকেট: ৭৭ (গড় ৩৩), রান: ৮৯৩ (গড় ২৩.৫০)। একদিনের ক্রিকেটে- একটি সেঞ্চুরি (সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে)। ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ক বলেন, ‘আমি বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে দলে যতটা সম্ভব অবদান রাখতে চাই। দলের মধ্যে ভালো মানুষ হয়ে থাকতে চাই।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড
টম ল্যাথাম (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, কেন উইলিয়ামসন, উইল ইয়াং, রাচিন রাবিন্দ্রা, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল হে (উইকেটকিপার), মাইকেল ব্রেসওয়েল, জ্যাক ফক্স, জ্যাকব ডাফি, ব্লেয়ার টিকনার, মাইকেল রে, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক।
