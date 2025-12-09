কামিন্স ফিরলেও অ্যাশেজ শেষ হ্যাজলউডের
নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে ছাড়াই অ্যাশেজের প্রথম দুই ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। তবে সেরে ওঠায় অ্যাডিলেডে সিরিজে তৃতীয় টেস্টে ফিরছেন প্যাট কামিন্স। কিন্তু ফেরা হচ্ছে না জশ হ্যাজলউডের। পুরো সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন তিনি।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
হ্যাজলউড গত মাসে শেফিল্ড শিল্ডের হয়ে খেলার সময় পাওয়া হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে সেরে উঠছিলেন। কিন্তু গত সপ্তাহেই নতুন করে ব্যথা অনুভব করেন অ্যাকিলিস টেন্ডনে। তাই এই অ্যাশেজে মাঠে নামা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফেরার লক্ষ্যে এগোচ্ছেন তিনি।
অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেন, ‘তার জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। কয়েকটি বাধা এসেছে, যেগুলো আমরা আশা করিনি। আমরা ভেবেছিলাম সে সিরিজে বড় ভূমিকা রাখবে, তাই সুযোগ না পাওয়াটা সত্যিই দুঃখজনক।’
হ্যাজলউড না থাকায় তৃতীয় টেস্টে অজিদের পেস আক্রমণ নিয়ে পুনরায় ভাবতে হচ্ছে পরের তিন টেস্ট নিয়ে। অ্যাডিলেড টেস্টে ফিরছেন কামিন্স। সামলাবেন নেতৃত্বের ভারও। জুলাইয়ের পর আর মাঠে নামা হয়নি তার পিঠের চোটে।
কামিন্স একাদশে ফিরলে স্মিথের কাছ থেকে অধিনায়কত্ব নিয়ে তাকেই দেওয়া হবে। ম্যাকডোনাল্ড জানান, ‘অ্যাডিলেডের আগে তার কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ থাকবে না, তবে দীর্ঘ বিরতির পর এমনটা আমরা আগেও করেছি, তিনি আমাদের বিশ্বাস, সে যতটা সম্ভব প্রস্তুত অবস্থায়ই থাকবে।’
ব্রিসবেনে পিঙ্ক-বল টেস্টে নাথান লায়ন বাদ পড়েন। তবে বাকি তিন টেস্টে ফেরার কথা রয়েছে। ১৮ উইকেট নিয়ে শীর্ষে থাকা মিচেল স্টার্ক তো থাকছেনই, বাঁ-পাশের সামান্য ব্যথা নিয়ে হলেও। শেষ তিন টেস্টের মধ্যকার কম সময়ের ব্যবধানকে মাথায় রেখে অস্ট্রেলিয়া সতর্ক—স্টার্ক ও স্কট বোল্যান্ড ইরোমধ্যেই ওভারলোড সামলেছেন।
কামিন্স ও লায়ন ফেরায় অ্যাডিলেডে বোল্যান্ড, মাইকেল নেসার ও ব্রেন্ডন ডগেট—এই তিনজনের মধ্যে দুজনকে বাদ পড়তে হতে পারে। জাই রিচার্ডসনও সিরিজের শেষদিকে বিবেচনায় থাকতে পারেন। গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের হয়ে তিনি ২৬ ওভার বল করেছেন।
আইএন