মিটলো না ক্লাব-বোর্ড দ্বন্দ্ব, পিছিয়ে গেছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার ক্লাবগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বেশকিছুদিন ধরে চলে আসা দ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা হয়নি। দুই পক্ষই নিজ নিজ অবস্থানে এখনও অনড়। তাতে করে এবার প্রথম দফায় পিছিয়েছে ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ। প্রিমিয়ার লিগের ভবিষ্যতও এখন শঙ্কায়, আদৌ হবে কি না বা কিভাবে হবে, এ নিয়ে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি লিগ আয়োজক কমিটি সিসিডিএম তথা বিসিবি কর্মকর্তারা।

গত ২রা ডিসেম্বর ক্লাব ক্রিকেট অর্গানাইজার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে ক্লাবগুলো সংবাদ সম্মেলন করে লিগ বর্জনের বিষয়ে নিজেদের অনড় অবস্থানের কথা জানানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলন করে ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিশ (সিসিডিএম)।

সেখানে সিসিডিএম চেয়ারম্যান ও বিসিবি পরিচালক আদনান রহমান দীপন জানান, প্রথম বিভাগ ক্রিকেট পিছিয়ে যাচ্ছে। ১১ই ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৪ই ডিসেম্বর থেকে এটি মাঠে গড়ানোর কথো রয়েছে। যদিও তিনি এটার জন্য মাঠ সংকটকে কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। মিরপুর শের-ই বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন তারা।

দীপন বলেন, ‘১১ তারিখ থেকে আমাদের প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ শুরু হওয়ার কথা। মাঠের একটু ঝামেলা হওয়ায় আগামী ১৪ তারিখ থেকে আমরা লিগ শুরু করছি। আজকের মধ্যেই আমরা সূচি প্রকাশ করব এবং চেষ্টা করা হচ্ছে উদ্বোধনী ম্যাচটা মিরপুর স্টেডিয়ামে করার জন্য।’

ক্লাব ক্রিকেট অর্গানাইজার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে বেশ কয়েকটি সংবাদ সম্মেলন করে লিগ বর্জনের কথা জানালেও এখনো বিসিবি কিংবা সিসিডিএমকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন চিঠি দেয়নি কোনো ক্লাব।

এ প্রসঙ্গে দীপন বলেন, ‘দেখুন, আমরা তো আনুষ্ঠানিকভাবে ২০টা দলই ধরে রাখব। আমরা সূচি প্রকাশ করছি ২০টা দলকে নিয়েই। কারণ এ ধরনের (লিগ বর্জন) বিষয়ে মৌখিক বার্তা পাচ্ছি। আর এ ধরনের কোন চিঠি আমরা কোনো ক্লাবের কাছ থেকে পাইনি। আমি কিন্তু বারবার বলছি আমরা ২০টা ক্লাবকে নিয়ে সূচি প্রকাশ করছি। বিসিবি কিংবা সিসিডিএম কারও কাছেই এমন কোন চিঠি আসেনি। মোহামেডান যেটা প্রতিবাদ করেছে সেটা কিন্তু সভাপতির কথার উপরে...তারা লিগ খেলবে কি খেলবে না এরকম কোন নেতিবাচক চিঠি আমরা পাইনি।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সহসভাপতি ফারুক আহমেদ। ক্লাবগুলোর লিগে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘বিসিবি নির্বাচনে কে কার পক্ষ নিয়েছে সেটা কোনো ব্যপার না। নির্বাচনে যেহেতু পক্ষ-বিপক্ষ থাকে, সে কারণে একপক্ষ জিতবে, একপক্ষ হারবে- এটই তো নিয়ম। কিন্তু নির্বাচনের ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্লাবগুলোর লিগে না খেলাটা একেবারেই অনাকাঙ্খিত।’

