পণ্যের ব্রান্ডিংয়ে কদর বাড়ছে ফুটবলারদের, ব্রুভানার সাথে কাজেম শাহ

পণ্যের ব্রান্ডিংয়ে কদর বাড়ছে ফুটবলারদের, ব্রুভানার সাথে কাজেম শাহ
হামজা দেওয়ান চৌধুরী ও জামাল ভূঁইয়ার পর এবার পণ্যের ব্রান্ডিংয়ে সম্পৃক্ত হলেন আরেক প্রবাসী ফুটবলার সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি। ব্রুভানা বেভারেজেস লিমিটেড তাদের ইলেকট্রোলাইট ড্রিংকসের অফিসিয়াল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় দল ও আবাহনীর এই ফুটবলারকে বেছে নিয়েছে। রোববার রাজধানীর উত্তরা ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই ঘোষণা দিয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে ব্রুভানা বেভারেজেস লিমিটেডের সিইও নাভেদ ইয়াকুব বলেন, ‘কিরমানির যে উদ্যম, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তাকে ধারণ করেন যা ব্রুভানার পরিচয়ও বহন করে। তরুণ ক্রীড়াবিদদের মাঝে তার জনপ্রিয়তা এবং পারফরম্যান্সে তার নিষ্ঠা তাকে আমাদের ইলেকট্রোলাইট ড্রিংকস পোর্টফোলিওর জন্য মানানসই করেছে। আমরা তাকে ব্রুভানা পরিবারের সদস্য হিসেবে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। আমরা আগামীতে স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের বেশি বেশি করে স্বাগত জানাতে চাই।’
দুই বছরের এই চুক্তির আওতায় কিরমানি ব্রুভানার প্রচারমূলক ক্যাম্পেইন, দেশব্যাপী মার্কেটিং কার্যক্রম এবং তরুণদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর হাইড্রেশন অভ্যাস গড়ে তুলতে কমিউনিটি কেন্দ্রিক উদ্যোগে অংশ নেবেন বলে প্রত্যাশা করছেন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা। তারা উল্লেখ করেছেন, এ সহযোগিতা স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিভা উন্নয়নে ব্রুভানার অঙ্গীকার এবং স্পোর্টস হাইড্রেশন ক্যাটাগরিতে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করার প্রতিফলন।
ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সৈয়দ শাহ কাজেম কিরমানি বলেন, ‘মাঠে ও মাঠের বাইরে ভালো পারফরম্যান্সের জন্য সঠিক হাইড্রেশন অপরিহার্য। ব্রুভানা এমন একটি ব্র্যান্ড, যা গুণগত মান, বিজ্ঞানসম্মত হাইড্রেশন এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়। ব্রুভানার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত এবং সারাদেশে ভক্তদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করার অপেক্ষায় আছি।'
আরআই/আইএইচএস/