  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৮ ডিসেম্বর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ইউটিউব/বিসিবি
আইএল টি-টোয়েন্টি
ভাইপার্স-জায়ান্টস
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
নামিবিয়া-ওমান
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কানাডা-মিসর
দুপুর ১২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চীন-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া
বিকেল ৫টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল

সিরি আ
তুরিনো-এসি মিলান
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

