  2. খেলাধুলা

ভারতকে হারানোর ২ কোটি টাকা পুরস্কার পেলেন হামজারা

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
ভারতকে হারানোর ২ কোটি টাকা পুরস্কার পেলেন হামজারা

গত ১৮ নভেম্বর ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ জিতেছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ২১ বছর পরপর ভারতকে হারানোয় ফুটবল দলের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ২ কোটি টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। মাস না ঘুরতেই পুরস্কারের টাকা দিয়ে দিয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।

মঙ্গলবার জাতীয় ফুটবল দলের ম্যানেজার আমের খান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে পুরস্কার পাওয়া ৩০ জনের নামের অর্থের চেক গ্রহণ করেছেন। ২৩ ফুটবলার ও কোচসহ ৭ অফিসিয়ালকে ৭ লাখ টাকা করে পুরস্কার দিয়েছে এনএসসি। তাতে মোট পুরস্কারের অর্থের পরিমান ঘোষিত ২ কোটি টাকার চেয়ে ১০ লাখ টাকা বেশি।

পুরস্কারের জন্য বাফুফে থেকে ৪০ জনের একটি তালিকা দিয়েছিল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে। সেখান থেকে ভারতের ম্যাচের স্কোয়াডের ২৩ ফুটবলার ও ৭ জনের নামে চেক তৈরি করেছে ক্রীড়া পরিষদ। মিডিয়া ম্যানেজার, ফিজিও, ডাক্তার, টিম অ্যাটেন্ডেন্টকে পুরস্কারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

তবে সবার মন খারাপ টিম অ্যাটেন্ডেন্ট মহসিনকে পুরস্কারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ায়। দলের সাথে সার্বক্ষণিক কাজ করা মহসিনের পুরস্কারের অর্থ না পাওয়াকে হতাশাজনক হিসেবে উল্লেখ করেছেন সবাই।

রআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।