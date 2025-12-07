নারী ফুটসাল দলের দায়িত্বেও ইরানের কোচ সাঈদ খোদারাহমি

নারী ফুটসাল দলের দায়িত্বেও ইরানের কোচ সাঈদ খোদারাহমি
প্রথমবারের মতো এএফসি ফুটসাল এশিয়ান বাছাইয়ে অংশ নেওয়ার জন্য গত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে সাঈদ খোদারাহমি নামের ইরানি কোচ নিয়োগ দিয়েছিল বাফুফে। ৫৯ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ কোচের অধীনে সেপ্টেম্বরে মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক ফুটসালে অভিষেক হয়েছিল বাংলাদেশের।
তিন ম্যাচে বাংলাদেশ ১২-০ গোলে ইরানের কাছে, ৭-১ গোলে মালয়েশিয়ান কাছে ও ৮-২ গোলে আরব আমিরাতের কাছে হেরেছিল। এবার ইরানি এই কোচের হাত ধরে বাংলাদেশ পুরুষ ও নারী ফুটসাল দলের অভিষেক হবে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে।
জানুয়ারির ১৪ থেকে ২৬ তারিখ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে হবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। নারী ফুটসালে বাংলাদেশের অভিষেক হয়েছে আরো ৭ বছর আগে। ২০১৮ সালে ব্যাংককে এএফসি উইমেন্স ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার অংশ নিয়ে সাবিনা-মাসুরাদের বাংলাদেশ তিন ম্যাচ হেরেছিল মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম ও চাইনিজ তাইপের কাছে।
লম্বা একটা বিরতির পর আবার নারী ফুটসাল খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাতীয় দলের বাইরে থাকা সাবিনা, মাসুরা, কৃষ্ণাদের নিয়েই চলছে সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি।
ফুটসালের জন্য সাঈদ খোদারাহমির দেশেরই একজন সহকারী কোচ এনেছে বাফুফে। মিয়ানমার থেকে এনেছে পুরুষ দলের জন্য একজন গোলরক্ষক কোচ। সহকারী কোচ হিসেবে কাজ করছেন সাবেক ফুটবলার আজমল হোসেন বিদ্যুৎ ও গোলরক্ষক কোচ রাজু।
বাফুফের ফুটসাল কমিটির চেয়ারম্যান ইমরানুর রহমান জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, ‘পুরুষ দলের ইরানি প্রধান কোচ নারী দলকেও দেখভাল করবেন। আমি ও সভাপতি (বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল) কোচকে রাজী করিয়েছি পুরুষ দলের পাশাপাশি নারী দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করতে। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ পর্যন্ত তিনি এভাবে দুই দলেরই তত্ত্বাবধান করবেন।’
পুরুষ ও নারী ফুটসাল দল ঠিক কবে থাইল্যান্ড যাবে সেই তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে কমিটি প্রধান আভাস দিলেন তারা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এক সাথে দুই দলকে থাইল্যান্ড পাঠানোর চেষ্টা করবেন। ফুটসালে খেলেন ৫ জন। আর বেঞ্চে থাকেন ৯ জন। অর্থাৎ ১৪ জন করে চূড়ান্ত স্কোয়াড দ্রুতই ঘোষণা করবেন ইরানি কোচ।
সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশই অংশ নিচ্ছে। নারীদের চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ১৫ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে, দ্বিতীয় ম্যাচ ১৭ জানুয়ারি ভুটানের বিপক্ষে, তৃতীয় ম্যাচ ১৯ জানুয়ারি নেপালের বিপক্ষে, ২১ জানুয়ারি শ্রীলংকার বিপক্ষে, ২৩ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং ২৫ জানুয়ারি মালদ্বীপের বিপক্ষে।
পুরুষ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে ১৪ জানুয়ারি। পরের ম্যাচগুলো ১৬ জানুয়ারি মালদ্বীপের বিপক্ষে, ১৮ জানুয়ারি ভুটানের বিপক্ষে, ২০ জানুয়ারি শ্রীলংকার বিপক্ষে, ২২ জানুয়ারি পাকিস্তানের বিপক্ষে ও ২৪ জানুয়ারি নেপালের বিপক্ষে।
