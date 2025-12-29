সিলেটের উপদেষ্টার বিতর্কিত মন্তব্য
‘বিপিএল গোনার টাইম নাই, আমি আইপিএল নিয়ে চিন্তা করি’
বিপিএলের দ্বাদশ আসরের প্রথম পর্ব চলছে সিলেটে। স্বাগতিক দল সিলেট টাইটান্সের উপদেষ্টা ফাহিম আল চৌধুরী সোমবার হাজির হন রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের খেলা দেখতে। তবে মাঠে ঢোকার সময় বিপিএল নিয়ে করেন বিতর্কিত মন্তব্য।
সিলেট শহর জুড়ে ফাহিম আল চৌধুরীর ব্যানার ফেস্টুনের অভাব নেই। রাস্তা দিয়ে হাটলে প্রত্যেক বিলবোর্ড, রাস্তার মাঝখানে চোখে পড়বে তার ছবি সংবলিত ব্যানার। সোমবার সিলেট বিমানবন্দরে তাকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। এরপর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢোকার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ফাহিম।
সম্প্রতি প্রথম ম্যাচ জেতায় ঢাকা ক্যাপিটালসের খেলোয়াড়দের বোনাস দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। সিলেট জিতলেও এমন বোনাস দেওয়া হবে কিনা? প্রশ্নে বিপিএল নিয়ে বিষ্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি।
ফাহিম বলেন, ‘আমি সরি, বিপিএলকে আমার গোনার টাইম নাই। আমি আইপিএল নিয়ে চিন্তা করি। বিপিএলের কোনো দলকেই আমার শক্তিশালী মনে হয় না। মাথার মধ্যে আইপিএলটা থাকে।’
তবে সিলেট সেমিফাইনালে উঠলে যে কোনো দেশের খেলোয়াড় আনতে ব্লাংক চেক দেওয়ার ঘোষণাও দেন ফাহিম। তিনি বলেন, ‘দল যদি সেমিফাইনাল পর্যন্ত যায়, তাহলে ভারত হোক, ইংল্যান্ড হোক বা পাকিস্তান... কোন খেলোয়াড় কি আমি দেখবো না, আমি নিয়ে আসবো। আমি ওদের ব্লাংক চেক দিয়ে দিবো।’
ইংলিশ ক্রিকেটার মঈন আলী খেলবেন সিলেট টাইটান্সের হয়ে। তাকে দলে ভেড়ানো প্রসঙ্গে ফাহিম আল চৌধুরী বলেন, ‘মঈন আলী হচ্ছে আমাদের সিলেটের জামাই। যখন জামাইয়ের বাড়ি থেকে ডাক দেওয়া হয়, তখন আর না করা যায় না। সেখান থেকেই মঈন আলী চলে আসছে।’
