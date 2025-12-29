‘আমার যা আছে, সেটুকুই করার চেষ্টা করি’ রেকর্ড গড়ে ফাহিম

‘আমার যা আছে, সেটুকুই করার চেষ্টা করি’ রেকর্ড গড়ে ফাহিম
বিপিএলের ইতিহাসে আজকের (সোমবার) আগে ইনিংসে দুইবার পাঁচ উইকেট ছিল মাত্র দুইজনের। লঙ্কান অলরাউন্ডার থিসারা ৮৮ ম্যাচ আর তাসকিন ৯০ ম্যাচ খেলে দুইবার ফাইফার পেয়েছেন। আর সোমবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএলে নিজেদের ২০তম ম্যাচ খেলতে নেমেই তাসকিন আর থিসারার রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন ফাহিম আশরাফ।
এই পাকিস্তানি পেসারের তোপের মুখেই চট্টগ্রাম রয়্যালসকে হারিয়ে জয় দিয়ে আসর শুরু করেছে রংপুর রাইডার্স। ম্যাচ শেষে ফাহিম জানান, সরল পরিকল্পনায় বল করেই শিকার করেছেন ৫ উইকেট আর জিতেছে তার দল।
সোমবার সিলেটে বিপিএলের চলতি আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৭ উইকেটে হারিয়ে আসর শুরু করেছে রংপুর রাইডার্স। আগে বোলিং করতে নেমে চট্টগ্রামকে মাত্র ১০২ রানেই গুটিয়ে দিয়ে জয়ের ভিত গড়ে দেন রংপুরের বোলাররা। ১৭ রানে ৫ উইকেট শিকার করেন পাকিস্তানি ফাহিম।
বিপিএলে এটা ফাহিমের দ্বিতীয় ফাইফার। এর আগে গত বিপিএলে এই বছরের শুরুতে মিরপুরে ৭ রানে ৫ উইকেট নেন তিনি ফরচুন বরিশালের হয়ে সিলেট স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে।
গত দুদিন ধরেই পুরো বাংলাদেশ শীতে কাবু। সিলেটে সোমবার সারাদিনেও রোদ ওঠেনি। কুয়াশা আর মেঘলা আকাশের সঙ্গে প্রচন্ড শীতে কন্ডিশন ছিল পেস বোলিংয়ের জন্য আদর্শ। উইকেটেও ছিল ঘাসের উপস্থিতি। দুই দিক থেকে সুইং করাতে পারা ফাহিমের জন্য আদর্শ কন্ডিশন। এর সঙ্গে স্লোয়ার, লেংথের বৈচিত্র যোগ করে চট্টগ্রামের ব্যাটারদের উইকেটে থিতুই হতে দেননি পাকিস্তানের এই অলরাউন্ডার।
ম্যাচসেরার পুরস্কারও ওঠে ফাহিমের হাতেই। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে এই দুর্দান্ত বোলিং নিয়ে ৩১ বছর বয়সী ফাহিম বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা স্রেফ সিম্পল। আমাদের দলীয় পরিকল্পনা হলো কন্ডিশন বুঝে সেভাবেই বল করা। আমরা সেটিই করেছি। আমার বোলিংয়ের পরিকল্পনাও সিম্পল। আমার যা আছে, সেটুকুই করার চেষ্টা করি। আজকেও তা করেছি।’
শক্তি-সামর্থ্য আর অভিজ্ঞতার দিক থেকে এবারের বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের ধারেকাছে নেই কোনো দল। গত বিপিএলে ফরচুন বরিশালের শিরোপা জয়ে বড় অবদান রাখা ক্রিকেটার নতুন এই দল এসেও খুব খুশি। রংপুরের স্কোয়াড নিয়ে ফাহিম বলেন, ‘এটা আমাদের জন্য ভালো যে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছে আমাদের। মাহমুদউল্লাহ, মালান, আরও অনেকে আছে। এটা আমাদের জন্য দারুণ।’
