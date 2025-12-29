  2. খেলাধুলা

ডিসকাউন্টে কমেছে বিপিএল ট্রফির খরচ, এখনও আসেনি দুবাই থেকে

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ডিসকাউন্টে কমেছে বিপিএল ট্রফির খরচ, এখনও আসেনি দুবাই থেকে

সাধারণত টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ট্রফি উন্মোচন করা হয়। প্রতিযোগী দলগুলোর অধিনায়করা মিলে একটি ট্রফি নিয়ে ফটোশ্যুটে অংশ নেন। সে ট্রফি হাতে অধিনায়কদের ছবি প্রকাশিত হয় প্রচারমাধ্যমে।

কিন্তু এবার বিপিএল শুরুর আগে ৬ দলের অধিনায়কদের ট্রফি নিয়ে কোনো ফটোশ্যুট হয়নি। ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানও হয়নি। কেন কী কারণে এবার বিপিএলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ট্রফি উন্মোচিত হলো না? এ প্রশ্ন অনেকের মনেই।

আসলে বিপিএলের এবারের ট্রফি বানানো হচ্ছে দুবাইয়ে। এখনও দেশে এসে পৌঁছায়নি। পাকিস্তানের পিএসএল আর আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ট্রফি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তৈরি করছে এবারের বিপিএলের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চ্যাম্পিয়ন ট্রফির মূল্য ১০ হাজার ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় সোয়া ১২ লাখ টাকা)। হঠাৎ দেশের বাইরে থেকে এত বিপুল অর্থ দিয়ে ট্রফি কেনা কেন?

বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য সচিব ইফতিখার রহমান মিঠুর বক্তব্য, ‘আমরা সচরাচরর যাদের দিয়ে ট্রফি বানাই, এবারও সেই কোম্পানিকে (নাম উল্লেখ করা হলো না) দিয়েই ট্রফি তৈরির অর্ডার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সে ট্রফি আমাদের মনের মতো হয়নি। মানে গুনগত মানের হয়নি। তাই আমরা বিকল্প খুঁজেছি। পাকিস্তানের পিএসএল ও আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ট্রফি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাদের ট্রফি তৈরির অর্ডার দেই। ট্রফির মূল্য দাঁড়াবে ১০ হাজার ডলার।’

মাঝে গুঞ্জন শোনা গেছে, ২৫ লাখ টাকা দিয়ে বিপিএলের ট্রফি আনা হচ্ছে এবার। সে গুঞ্জনের সত্যতা কতটা? এ প্রশ্নের জবাবে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য সচিব জানান, ‘নাহ, অত টাকা পড়বে না। আমরা আগে চ্যাম্পিয়ন ট্রফির অর্ডার দিয়েছি। নির্মাণকারী সংস্থা ১১ হাজার ডলার চাইলেও পরে ডিসকাউন্ট দিয়ে তার মূল্য ধরা হয়েছে ১০ হাজার ডলার (১২ লাখ ২০ হাজার টাকা)।’

তার মানে এবারের বিপিএলের চ্যাম্পিয়ন দল প্রাইজমানি পৌনে ৩ কোটি টাকার পাশাপাশি সোয়া ১২ লাখ টাকা মূল্যের মনোরম ট্রফিও পাবে।

এআরবি/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।