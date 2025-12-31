  2. খেলাধুলা

নতুন ভূমিকায় লাসিথ মালিঙ্গা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
কিংবদন্তী শ্রীলঙ্কান পেসার লাসিথ মালিঙ্গা নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে লঙ্কানদের পেস বোলিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি।

তবে নিয়োগটি স্বল্পমেয়াদি বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে আগামী ২০২৬ সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এটির মেয়াদ কার্যকর থাকবে।

শ্রীলঙ্কার হয়ে ৮৪ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাঠে নেমে শিকার করেছেন ১০৭ উইকেট। ডেথ ওভারে বিশেষ দক্ষতার জন্য খ্যাতি ছিল তার। ২০২১ সালে সব ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে মেন্টর ও কোচ হিসেবে কাজ করছেন।

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা দলের বোলিং স্ট্র্যাটেজি কোচের ভূমিকাও পালন করেছেন।

দ্বীপ দেশটি আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘বি’-তে অবস্থান করছে। যেখানে তাদের গ্রুপসঙ্গী অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে এবং ওমান। সাবেক চ্যাম্পিয়নরা তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে প্রেমাদাস স্টেডিয়ামে ৮ ফেব্রুয়ারি আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

