নারীদের ক্রিকেটে স্মৃতির রেকর্ড
মেয়েদের ক্রিকেট চতুর্থ ব্যাটার হিসেবে স্মৃতি মান্ধানা স্পর্শ করলেন ১০ হাজার রানের মাইলফলক। ভারতের নারী ক্রিকেটারদের মধ্যে দ্বিতীয় স্মৃতি মান্ধানা এই রেকর্ডে। প্রথম মাইলফলক স্পর্শ করেন ভারতীয় নারী দলের সাবেক অধিনায়ক মিতালি রাজ।
মিতালির ক্যারিয়ারের মোট রান সবার চেয়ে বেশি নারীদের ক্রিকেটে। তার রান ১০,৮৬৮। সদ্যই ১০ হাজারী ক্লাবে প্রবেশ করা মান্ধানার আগে আরও দুজন এই তালিকায় আছেন। নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস (১০,৬৫২) এবং ইংল্যান্ডের শার্লট এডওয়ার্ডস (১০,২৭৩)।
সবচেয়ে কম ইনিংস ব্যাটিং করে ১০ হাজার রানে পৌঁছেছেন স্মৃতি। তিন সংস্করণ মিলিয়ে তিনি ব্যাটিং করেছেন ২৮০ ইনিংস। মিতালির লেগেছিল ২৯১ ইনিংস। শার্লট এডওয়ার্ডসের ৩০৮ এবং সুজি বেটসের ৩১৪ ইনিংস।
গতকাল রোববার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে চতুর্থ টি–টোয়েন্টি ম্যাচের আগে মান্ধানা ছিলেন মাইলফলক থেকে মাত্র ২৭ রান দূরে। ম্যাচে বাঁহাতি স্পিনার নিমাশা মীপাগের বলে লং-অন দিয়ে এক রান নিয়ে তিনি ১০ হাজার রানে পৌঁছান। ওই ম্যাচে ৪৮ বলে ৮০ রানের দারুণ ইনিংস খেলেন মান্ধানা।
শেফালি ভার্মার সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে যোগ করেন ১৬২ রান। যা নারী টি–টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে যেকোনো উইকেটেই সর্বোচ্চ জুটি এটি। ইনিংসটিতে তিনটি ছক্কা হাঁকিয়ে হারমানপ্রিত কৌরকে ছাড়িয়ে ভারতের হয়ে টি–টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার রেকর্ডও নিজের করে নেন তিনি।
এই মাইলফলকটি ভারতের সহ-অধিনায়কের জন্য একটি অসাধারণ বছরের স্বীকৃতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। গত মাসের শুরুতে শেষ হওয়া নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ের অভিযানে মান্ধানা প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে এক ক্যালেন্ডার বছরে ওয়ানডেতে ১ হাজার রান পূর্ণ করেন।
পুরো বছরে তিনি ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৩৬২ রান করেন, যেখানে পরের অবস্থানে থাকা লরা উলভার্ডটের রান ছিল ১ হাজার ১৭৪। একই বছরে মান্ধানা পাঁচটি ওয়ানডে সেঞ্চুরিও করেন। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটস ও লরা উলভার্ডটও ছুঁতে পেরেছেন তিনি।
এর আগে চলতি সিরিজেই মান্ধানা নারী টি–টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪ হাজার রান অতিক্রম করা মাত্র দ্বিতীয় ব্যাটার হন। এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক এখনো সুজি বেটস, যার রান ৪,৭১৬।
আইএন