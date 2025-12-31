চট্টগ্রামের খেলা সিলেটে, দেখে নিন বিপিএলের নতুন সূচি
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সূচিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। চট্টগ্রাম পর্বে এবার বিপিএলে হচ্ছে না। ওই পর্বের ১২টি খেলাই নিয়ে আসা হয়েছে সিলেটে।
সেক্ষেত্রে বিপিএলের সূচিতে এসেছে বেশ কিছু পরিবর্তন। আজ (বুধবার) সংবাদ সম্মেলনে বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু এ খবর নিশ্চিত করেন।
এক নজরে দেখে নিন বিপিএলের নতুন সূচি-
সিলেট পর্ব
১ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, সিলেট টাইটানস-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৬টা, রংপুর রাইডার্স-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
২ জানুয়ারি
দুপুর ২টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৭টা, সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স
৪ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, সিলেট টাইটানস-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৬টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-রংপুর রাইডার্স
৫ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-সিলেট টাইটান্স
সন্ধ্যা ৬টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-রংপুর রাইডার্স
৭ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-নোয়াখালী এক্সপ্রসে
সন্ধ্যা ৬টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-সিলেট টাইটানস
৮ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৬টা, ঢাকা ক্যাপিটালস-সিলেট টাইটানস
৯ জানুয়ারি
দুপুর ২টা, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-চট্টগ্রাম রয়্যালস
সন্ধ্যা ৭টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-রংপুর রাইডার্স
১১ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা, নোয়াখালী এক্সপ্রেস-ঢাকা ক্যাপিটালস
১২ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, সিলেট টাইটানস-রংপুর রাইডার্স
সন্ধ্যা ৬টা, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
ঢাকা পর্ব
১৫ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টায়, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স-সিলেট টাইটানস
১৬ জানুয়ারি
দুপুর ২টা, রংপুর রাইডার্স-ঢাকা ক্যাপিটালস
সন্ধ্যা ৭টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-রাজশাহী ওয়ারির্স
১৭ জানুয়ারি
দুপুর ১টা, রংপুর রাইডার্স-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টা, চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস
১৯ জানুয়ারি
দুপুরে প্রথম এলিমেটর
সন্ধ্যায় দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
২১ জানুয়ারি
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার
ফাইনাল
২৩ জানুয়ারি
