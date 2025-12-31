নারী টি-টোয়েন্টিতে ইতিহাস ভারতের দীপ্তি শর্মার
ভারতীয় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা নারী টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতিহাস গড়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে নিলাক্ষিকা সিলভাকে আউট করে তিনি নারী টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি বোলার হয়ে ওঠেন। এই উইকেটের মাধ্যমে তিনি অস্ট্রেলিয়ার মেগান শাটের ১৫১ উইকেটের রেকর্ড ছাড়িয়ে যান।
বর্তমানে ১৩৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দীপ্তির উইকেট সংখ্যা ১৫২। তার বোলিং গড় ১৯.০০ এবং ইকোনমি রেট ৬.১২।
দীপ্তি শর্মাই প্রথম ভারতীয় বোলার (নারী বা পুরুষ উভয় বিভাগেই) যিনি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকার শীর্ষে উঠলেন।
এর আগেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচে দীপ্তি শর্মা আরেকটি বিরল কীর্তি গড়েন। তিনি প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে একদিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) ও টি-টোয়েন্টি দুই ফরম্যাটেই ১৫০-এর বেশি উইকেট নেওয়ার নজির স্থাপন করেন। বর্তমানে তার ওয়ানডে উইকেট সংখ্যা ১৬২।
এই তালিকায় তার কাছাকাছি রয়েছেন মেগান শাট (ওয়ানডেতে ১৪৫ উইকেট) এবং সোফি একলেস্টোন (ওয়ানডেতে ১৪১ ও টি-টোয়েন্টিতে ১৪২ উইকেট)।
এমএমআর