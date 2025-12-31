১৩ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে সিকান্দার রাজার ছোট ভাই

১৩ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে সিকান্দার রাজার ছোট ভাই
ভাই হারালেন জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। ১৩ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন তার ছোট ভাই মুহাম্মাদ মাহদি।
জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত ২৯ ডিসেম্বর হারারেতে মাত্র ১৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুহাম্মদ মাহদি। জন্মগতভাবে তিনি হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এটি একটি বিরল চিকিৎসাজনিত অবস্থা, যেখানে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে।
বোর্ডের বিবৃতি অনুযায়ী, সাম্প্রতিক স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণেই মাহদির মৃত্যু হয়েছে। পরদিন, ৩০ ডিসেম্বর হারারেতে ওয়ারেন হিলস কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।
এই দুঃসময়ে সিকান্দার রাজা ও তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট এক আবেগঘন বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য শক্তি, সান্ত্বনা ও শান্তির প্রার্থনা জানানো হয়।
এমএমআর