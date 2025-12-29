দুই ম্যাচ যেতেই নোয়াখালীর অধিনায়ক পরিবর্তন

দুই ম্যাচ যেতেই নোয়াখালীর অধিনায়ক পরিবর্তন
আসর শুরু আগে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন সৌম্য সরকার। দলটির হেড কোচ খালেদ মাহমুদ সুজনও সৌম্যকেই অধিনায়কত্ব দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে এই বাঁহাতি ব্যাটার এখনও নোয়াখালী শিবিরেই যোগ দেননি। ব্যক্তিগত কাজে দেশের বাইরে আছেন তিনি।
সৌম্যের জায়গায় অধিনায়ক হতে পারেন, এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে জাকের আলী অনিক, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনরা আলোচনায় ছিলেন। তবে চমক দেখিয়ে অলরাউন্ডার সৈকত আলীকে অধিনায়কত্ব দেয় নোয়াখালী। দুই ম্যাচে যেতেই সেই সৈকতকে শুধু অধিনায়কত্ব নয়, একাদশ থেকেও বাদ দিয়েছে তারা।
সোমবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের মুখোমুখি হয়েছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। সেখানে নতুন অধিনায়ক হিসেবে টস করেছেন দলটির পাকিস্তানি ব্যাটার হায়দার আলী। আর সৈকতের একাদশেই জায়গা হয়নি। এমনকি ১৫ জনের দলেও নেই তিনি। সৈকতকে বাদ দিয়ে হায়দারকে নেতৃত্বভার দেওয়ার ব্যাখ্যা দলটির পক্ষ থেকে এখনো পাওয়া যায়নি।
প্রথমবার বিপিএল খেলতে আসা নোয়াখালীর শুরুটা হয়েছে দু:স্বপ্নের মতো। প্রথম দুই ম্যাচেই হেরে গেছে তারা।
নোয়াখালী একাদশ
মাজ সাদাকাত, হাবিবুর রহমান সোহান, হায়দার আলী, সাব্বির হোসেন, জাকের আলী, মাহিদুল অঙ্কন, হাসান মাহমুদ, মেহেদী রানা, জাহির খান, রেজাউর রাজা, বিলাল সামি।
রাজশাহী একাদশ
শাহিবজাদা ফারহান, তানজিদ তামিম, নাজমুল শান্ত, মুশফিকুর রহিম, ইয়াসির আলী, মোহাম্মদ নওয়াজ, হুসেন তালাত, তানজিম সাকিব, বিনুরা ফার্নান্দো, রিপন মন্ডল, হাসান মুরাদ।
এসকেডি/এমএমআর